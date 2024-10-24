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общество

В Октябрьском районе Новосибирска отремонтировали две улицы после жалобы в прокуратуру

Фото: прокуратура Новосибирской области

После вмешательства прокуратуры в Октябрьском районе Новосибирска отремонтированы улицы Обская и Водопроводная.

Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, проверка соблюдения законодательства в сфере безопасности дорожного движения была проведена после получения жалобы от жителей. В результате проверки были выявлены значительные повреждения асфальтобетонного покрытия.

Прокуратура внесла представление руководителю городского департамента транспорта о необходимости устранения нарушений.

После его рассмотрения на указанных участках был уложен новый асфальт.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске бульдозеры сносят нелегальную свалку-ларек у Гусинобродского полигона.

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Игорь Кириченко
Журналист

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