За подкуп начальника РЭС новосибирец получил 3,6 года условно

Жителя региона осудили за подкуп начальника РЭС.

По информации пресс-службы прокуратуры Новосибирской области, житель региона в 2020 году принял решение заняться ремонтом и продажей оборудования для майнинга, заранее договорившись с начальником филиала «Чулымские электрические сети» АО РЭС об отсутствии проверок со стороны компании.

За это он каждый месяц перечислял начальнику участка «РЭС» 20 тысяч рублей, в результате за год сумма подкупа насчиталась около 140 тысяч рублей.

В результате Коченёвский районный суд признал его виновным и назначил наказание в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы условно.

Напомним, что замначальника ГЖИ Чернышева выступила в суде Новосибирска по делу лже-газовщиков