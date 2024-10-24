Жители Хилокского жилмассива возмутились установкой огромной таблички #Novosibirsk

Активисты возмутились, что в Хилокском жилмассиве появилась огромная табличка с надписью города на русском и английском языках.

На транспортном кольце на пересечении улиц Хилокской и Петухова установили стелу: «Новосибирск #Novosibirsk». Инициатором по установки стала общественная организация «Женский Совет Ленинского района».

Как рассказала общественница Жанна Олейникова корреспонденту Сиб.фм, с жителями Хилокского жилмассива никто не связывался по данному вопросу.

«Какие-то непонятные женщины решают, что лучше для нашего гетто. Вот если бы они начали во все колокола бить, что женщины Хилокского жилмассива страдают, у них нет детского садика, они возят своих детей по пробкам в переполненных автобусах, давайте им поможем, сделаем садик, я первая бы побежала им спасибо говорить», — прокомментировала она.

Жанна с иронией заметила, что установка стелы — это все равно что «намазать губы жилмассиву», ведь на самом деле внутри по-прежнему царит грязь, мигранты и мусор.

Активистка рассказала, что для установки пришлось убрать щит с рекламой Хилокского рынка. По ее мнению, было бы лучше, если бы убрали рынок, а рекламный щит оставили как памятник ему.

Напомним, что общественники Хилокского жилмассива два месяца борются с новыми нелегальными торговцами.