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общество

250 тыс руб задолжали сотрудникам хлебобулочного предприятия в Новосибирске

Фото: Сиб.фм

В Новосибирской области сотрудникам хлебобулочного предприятия задолжали деньги.

В пресс-службе прокуратуры Новосибирской области сообщили, что на одном из хлебобулочных предприятий Ордынского района региона на несколько месяцев была задержана заработная плата сотрудников.

В результате, по решению суда, работодатель был обязан погасить задолженность в размере 259 тысяч рублей, а также выплатить компенсацию морального вреда в размере 13,5 тысяч рублей.

Сейчас руководитель предприятия и юридическое лицо привлечены к административной ответственности, также им назначили штраф в размере 30 тысяч рублей.

Напомним, что 48% предпринимателей из Новосибирска сталкивались с задержками оплаты от клиентов

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Валерия Митрохина
Журналист

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