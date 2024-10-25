45 мигрантов из кафе «Али-Баба» привезли в военкомат Новосибирска

Очередной рейд по мигрантам прошел в Новосибирске.

Как сообщает портал VN.ru, сотрудники военного следственного отдела следственного комитета Российской Федерации по Новосибирскому гарнизону посетили кафе «Али-Баба» с проверкой.

В результате было проверено порядка 70 гостей заведения, из которых 45 иностранцев увезли в военкомат и поставили на учёт.

Отмечается, что некоторые мигранты вели себя очень нагло по отношению к правоохранительным органам.

Напомним, что в Новосибирске мигранты с лопатами устроили массовую драку