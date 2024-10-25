Депутат Госдумы из Новосибирска Аксёненко принял участие в российско-китайском форуме

В российско-китайском форуме принял участие новосибирский депутат Александр Аксёненко.

Новосибирская области впервые стал площадкой для проведения Форума по поддержке малых и средних предприятий России и КНР. В ней принял участие новосибирский депутат Госдумы Александр Аксёненко. Об этом сообщили в пресс-службе партии «Справедливая Россия – За Правду».

Известно, что цель мероприятия стала поиск новых путей взаимовыгодного сотрудничества бизнесменов Новосибирска и китайского города Иу.

Столицу Сибири посетили более 50 должностных лиц, членов коммунистической партии Китая и предпринимателей из провинции Чжэцзян, план развития которой в своё время разрабатывал лично председатель КНР Си Цзиньпин.

«Формат этого форума таков, что он проводится один раз в России, один раз в Китае, чередуясь. Первая часть, политическая, проводится в столице. А вторая, экономическая, в каком-то другом городе или регионе. Пять раз форум проводился в центральной части России и вот сейчас впервые проводится в её азиатской части, поближе к Китаю», – прокомментировал форум первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам.

Напомним, что Ордынский район с рабочей поездкой посетил депутат Госдумы Александр Аксененко