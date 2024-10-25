Глава СКР Бастрыкин заинтересовался делом о нарушении прав новосибирцев

Дело о нарушении прав жителей Новосибирска заинтересовало Александра Бастрыкина.

В соцсетях опубликовали видеозапись, где жители Новосибирска рассказали о том, что некоторые представители управляющих компаний подделывают их подписи на бюллетенях собраний. Речь идет о таких адресах как: улица Железнодорожная, 8; улица Депутатская, 58; улица Ельцовская, 4; Закаменский микрорайон, 15; улица Виктора Усса, 1/1; улица 1905 года, 17/2; улица Тополевая, 1 и 16; улица Нарымская, 25; улица Кирова, 322.

В результате глава следкома РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад о ситуации в фальсификациях подписей новосибирскими УК.

Напомним, что в Новосибирске на двух улицах починили дороги после прокурорского вмешательства