Как в СССР. Жительница Новосибирска рассказала о впечатлениях поездки на Иссык-Куль

Несмотря на возникшие пару лет назад сложности с логистикой при международных перелетах, выбор стран для туристов из России остается широким. Путешественница из Новосибирска со стажем Екатерина решила провести отдых в Республике Кыргызстан. Сиб.фм она рассказала, сколько ей это стоило, чем там можно заняться и вообще – стоит ли ехать на Иссык-Куль.

Как попасть на Иссык-Куль

Екатерина отправилась в Кыргызстан в составе российской делегации в качестве болельщика – поддержать новосибирцев на XXIII Международных Иссык-Кульских спортивных играх.

«Участники соревнований и болельщики не обращались в турагентство, а бронировали всё сами. В общем, это был не тур даже, а коллективное путешествие. Добирались все вместе. Моя личная цель была – побывать на Иссык-Куле, посмотреть непосредственно игры и поболеть за наших», — говорит Екатерина.

Организацию тура взяла на себя новосибирская «Береговая волейбольная лига». Новосибирцы добирались до пункта назначения в два этапа. Сначала летели самолетом — 2 часа 20 минут до Бишкека, затем еще 4,5 часа ехали на автобусе до центра отдыха на побережье Иссык-Куля. Трансфер, перелет и 9-дневное проживание (с 4 по 12 сентября) туристы оплачивали самостоятельно. Расходы составили 60 тысяч на человека, в эту сумму также входило участие во всех состязаниях.

Иссык-Куль — озеро в Республике Кыргызстан. Широкую популярность в качестве курорта обрел еще во времена СССР. Несмотря на открытие границ, место и сегодня остается очень востребованным. Летом-2024 Иссык-Куль посетили почти 725 тысяч туристов, это на 29 тысяч больше, чем в 2023 году. В основном сюда приезжают из Узбекистана, России и Казахстана, а также из стран Европы и Азии.

Где остановиться на Иссык-Куле

Новосибирцы поселились в центре отдыха «Каприз» в Чолпон-Ата – одном из самых популярных городов-курортов на побережье озера. Спортсменов разместили в двухместных номерах трехэтажной виллы.

«Центр отдыха просто огромный. Кроме отеля на его территории есть виллы. Место достойное. Центр отдыха заявлен как 4 звезды, и это вполне соответствует действительности. Природа там великолепная. На территории растут огромные туи, цветут ароматные розы», — рассказала Екатерина.

Справедливости ради собеседница отметила, что не все отели на побережье Иссык-Куля выглядят современно. Есть и такие, где время как будто остановилось в годах так 1970-х.

Чем кормили

У путешественников в центре отдыха был полный пансион, поэтому дилеммы «что поесть?» не стояло.

«Завтраки были континентальные: яйца (жареные, вареные), ветчина, сыр, тосты. Как будто я в России. Из странностей: на обед предлагали необычные гарниры — рис, смешанный с гречкой, и тот же рис, смешанный с вермишелью-паутинкой. Мясо: курица, говядина, из фруктов — яблоки и груши. На десерт — бисквитные и заварные пирожные. В целом, понятная для россиян пища. Без изысков, но спортсмены голодные не уходили, а кое-что еще и захватывали с собой – те же фрукты», — вспоминает собеседница.

Самая необычная трапеза всего путешествия проходила в кафе-юрте. Собеседница вспоминает, что выбрала шорпо — национальный киргизский суп, который в России многие знают как шурпу. В пересчете на рубли блюдо сибирячке обошлось в 300 рублей. Наваристый суп из баранины с крупно порезанными овощами предлагали есть за длинными столами, сидя на полу.

«Ели, по сути, в диких условиях. Кафе находится в лесу, возле дороги и реки. Вероятно, чтобы поразить туристов самобытностью. Сидели в юрте за длинным столом, на полу — как кочевники. Выбор блюд был достаточно обширным. Заказывали, кто что хотел. Продукты, если верить меню, локальные, была среди них и иссык-кульская форель», — говорит сибирячка.

Что посмотреть в Кыргызстане

В плотном графике 9-дневных соревнований новосибирцы выделили один день, чтобы осмотреть окрестности Иссык-Куля. Для чего были выбраны экскурсии в Семеновское и Григорьевское ущелья. Цена вопроса на человека – 2 тысячи сом (или около 2,3 тысячи рублей по нынешнему курсу).

По словам Екатерины, в горах в это время года весьма зябко, поэтому сразу после обеда в юрте путешественники поехали греться на термальные источники неподалеку. Пять источников – все с водой разных температур. Стоимость посещения – 350 сомов (400 рублей).

«Сам климат в этой местности кто-то описал как среднегорье. Вроде +16, но светит Солнце, и кажется, что точно не холоднее +23 градусов. Я спокойно ходила в летней одежде. Но стоит подуть ветерку – и хочется уже что-то на себя набросить. Вечерами было довольно прохладно, желательно иметь с собой теплые вещи. Еще там очень хорошо загорать. Не защищенные кремами с SPF лица туристов уже к вечеру приобретали розовый оттенок. При желании на Иссык-Куле можно хорошенько загореть и рассказывать всем, что был на море», — поделилась Екатерина.

Что привезти в качестве сувениров

Не стоит откупаться от друзей и родных магнитиками – в любой стране есть свои особенные сувениры, которые тоже не отнимут много средств.

«Друзьям я захватила местный коньяк, еще там очень вкуснее фрукты. Но не забывайте, что нежные персики плохо перенесут транспортировку, так что обратить внимание лучше на более крепкие плоды, а также на сухофрукты и орехи. Всегда кстати будут специи и приготовленные из них местные сладости. Можно привезти чучук — это колбаса из конины. Брать ее лучше в вакууме. Лично мы коллекционируем пески с разных пляжей мира, поэтому захватили себе горсть с берега Иссык-Куля», — говорит Екатерина.

В Кыргызстане сильно развиты народные промыслы. Если хотите более существенных презентов — посмотрите самобытные изделия из текстиля, кожи. Это могут быть как оригинальные аксессуары, так и предметы интерьера — например, панно на стену с ручной вышивкой.

«У туристов популярен калпак — национальный мужской головной убор. Многим он напоминает наши войлочные шапки для бани, но помните, что такое сравнение жителей Кыргызстана оскорбляет. Так что не говорите, для каких целей вы приобретаете калпак. Купить его можно рублей за 300. Еще на рынках есть разнообразные сувениры с национальным колоритом. Например, шкатулка в виде юрты», — рассказывает Екатерина.

Если вы решите по примеру героини публикации захватить с собой алкоголь, имейте ввиду, что без таможенных пошлин на территорию РФ можно ввести всего ввези три литра горячительных напитков.

Отношение к россиянам в Кыргызстане

Один из популярных вопросов к вернувшимся из-за границы туристам: «Как там относятся к русским?». Екатерина отвечает, что в Кыргызстане их встречают весьма радушно.

«Встретили нас хорошо. Кто-то даже очень радостно. Между командами сложилось дружелюбное общение, возможно, дело в спорте, который несмотря на дух соперничества, объединяет. Спортсмены из Кыргызстана были очень радушны, они за нас болели и поддерживали», — говорит сибирячка.

Что за XXIII Международные Иссык-Кульские игры?

Соревнования проходят ежегодно, начиная с 2001 года. В 2024 году на побережье Иссык-Куля съехались 3 тысячи спортсменов из стран СНГ и ШОС. Состязания прошли по 24 видам спорта, среди которых пляжные самбо, волейбол, регби, сумо, другие.

Как рассказал президент новосибирской Береговой волейбольной лиги Алексей Беленький, поездка планировалась как награда для участников мартовских международных соревнований по волейболу на снегу «Горячий снег».

«Мы искали место в зоне досягаемости, ближнее зарубежье. Чтобы, с одной стороны, это был выезд за границу, но с другой — для нас всё было понятно и просто с точки зрения организации. Мы связались с генеральным секретарем Олимпийского комитета Республики Кыргызстан, но, к сожалению, турнира по пляжному волейболу в стране они проводят. В ответ они предложили нам принять участие в Международных Иссык-кульских играх. Мы решили объединить спорт и отдых», — пояснил Алексей Беленький.

На Иссык-Куле сибиряки в основном состязались в волейбол, бадминтон, дартс. Результаты российской делегации Алексей Беленький оценил как высокие.

«Мы собрали целую россыпь наград. 8 золотых, 9 серебряных и 3 бронзовые медали. Мы приняли участие в шести видах спорта, в четырех из них у нас есть медали. Мне бы хотелось пожелать организаторам Иссык-кульских игр повысить уровень организации. Мы привыкли к хорошему и ожидали аналогичных условий. Если говорить об организационной составляющей — нам бы хотелось большего. Если говорить об эмоциональной — мы своё получили», — говорит президент Береговой волейбольной лиги.

Соперниками новосибирцев стали спортсмены их Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Китая, Ирана, Индии. Президент Береговой волейбольной лиги надеется, что следующий выезд на соревнования будет в Китай. По его словам, предварительные переговоры прошли успешно.

Ранее Сиб.фм публиковал гид по таинственным местам Новосибирской области.