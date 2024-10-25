Маршрутка №8 изменит схему проезда в Новосибирске

В Новосибирске маршрутка №8 изменит свое движение.

В пресс-службе мэрии Новосибирска сообщили о том, что со следующей недели, 28 октября 2024 года, изменится схема движение маршрутки №8 «Магазин «Золотая Нива» – Биатлонный комплекс».

Новый маршрут будет выглядеть теперь следующим образом:

в прямом направлении: площадь им. Гарина-Михайловского, Вокзальная магистраль, ул. Орджоникидзе, ул. Военная, ул. Покатная, ул. Пролетарская, ул. Бориса Богаткова, ул. Доватора, ул. Лазурная, ул. Коминтерна, ул. Докучаева, ул. Биатлонная.

в обратном направлении: ул. Биатлонная, ул. Докучаева, ул. Коминтерна, ул. Лазурная, ул. Доватора, ул. Бориса Богаткова, ул. Пролетарская, ул. Покатная, ул. Военная, ул. Орджоникидзе, Вокзальная магистраль, ул. Ленина, площадь им. Гарина-Михайловского (без отстоя).

Напомним, что в 2026 году в Новосибирске планируют начать строительство центра единоборств