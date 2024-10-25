Новосибирская путешественница поделилась впечатлениями поездки на Иссык-Куль

О впечатлениях поездки на Иссык-Куль рассказала сибирячка.

Жительница Новосибирска Екатерина рассказала Сиб.фм о том, как отправилась в путешествие в Республику Кыргызстан на Иссык-Куль в составе российской делегации в качестве болельщика, чтобы поддержать новосибирцев на XXIII Международных Иссык-Кульских спортивных играх.

Девушка рассказала, что до пункта назначения добирались сначала самолетом – 2 часа 20 минут до Бишкека, а после еще 4,5 часа ехали на автобусе до центра отдыха на побережье Иссык-Куля. Далее новосибирцы поселились в центре отдыха «Каприз» в Чолпон-Ата.

«Центр отдыха заявлен как 4 звезды, и это вполне соответствует действительности. Природа там великолепная. На территории растут огромные туи, цветут ароматные розы», — поделилась Екатерина.

Так как у путешественников в центре отдыха был полный пансион, кормили их очень хорошо, выбор блюд был обширный.

«Из странностей: на обед предлагали необычные гарниры — рис, смешанный с гречкой, и тот же рис, смешанный с вермишелью-паутинкой», — рассказала сибирячка.

Также девушка рассказала, что ей удалось попробовать национальный киргизский суп шорпо — это суп из баранины с крупно порезанными овощами. Обычно его едят за длинными столами, сидя на полу.

«Ели, по сути, в диких условиях. Кафе находится в лесу, возле дороги и реки. Вероятно, чтобы поразить туристов самобытностью. Сидели в юрте за длинным столом, на полу — как кочевники», — рассказала Екатерина.

Не обошлось и без экскурсий — в промежутках между соревнованиями удалось выбраться в Семеновское и Григорьевское ущелья.

Более подробно о путешествии и самих соревнованиях можно прочитать здесь.