«Оглянись»: всероссийская премьера трогательного аниме Тацуки Фудзимото в дубляже Flarrow Films

27 октября сеть кинотеатров «Синема Парк» и «Формула Кино» приглашает на всероссийскую премьеру фильма «Оглянись» в дубляже Flarrow Films.

Это тонкая и трогательная аниме экранизация популярной манги от Тацуки Фудзимото, автора «Человек-бензопила» и «Огненный удар». Тацуки Фудзимото показал в «Оглянись» детскую непосредственность, соперничество, дружбу и увлечение любимым делом так, что нам захотелось вернуться в школьные времена.

Ученица четвёртого класса Фудзино, уверенная в себе и в своих способностях, рисует короткие комиксы для школьной газеты. Взрослые и одноклассники хвалят её талант, но однажды она встречает соперницу — одноклассницу Кёмото, которая, хоть и не посещает школу, тоже рисует для той же газеты. Поражённая уровнем мастерства Кёмото и пытаясь угнаться за ней, Фудзино бросает все силы на то, чтобы научиться лучше рисовать, но все её усилия тщетны. И тогда девочка бросает попытки догнать соперницу и возвращается к обычной школьной жизни. Всё меняет день, когда они волею судеб встретились...

С 31 октября в эксклюзивном прокате в кинотеатрах «Синема Парк» и «Формула Кино».

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