Отсутствует энергия? Узнай, почему хандришь!

Масштабная. Уникальная. Митохондриальная. Межрегиональная сибирская конференция PRO MITO!

Встречаемся 2 ноября в Новосибирске в Концертном комплексе им. В. Маяковского (Красный пр. 15). Начало в 11:00.

Каждому следует быть обязательно, чтобы:

Узнать о новейших тенденциях в сохранении здоровья.

Услышать доклады экспертов, которые поделятся инновационными подходами в профилактике болезней.

Найти ответы на свои вопросы о митохондриальном здоровье.

Завести полезные знакомства.

Стать частью профессионального PRO-MITO-комьюнити.

Узнать о результатах использования продуктов митохондриальной линейки VILAVI бренда Тайга8, например T8 Blend.

Для участия пройдите по ссылке: https://forms.gle/V5RXShCNAX1e3kXX6

T8 BLEND — уникальнейший природный хвойно-ягодный коктейль, самым ценным веществом которого являются полипренолы из SibXP®️complex и полифенолы из соков холодного отжима 6 таёжных ягод (клюквы, брусники, облепихи, жимолости, черники и голубики). T8 Blend способствует улучшению энергообмена, поддержке иммунитета, нормализации функций печени, восстановления нервной и других систем, улучшения памяти, усидчивости, концентрации внимания, налаживает процессы выработки и накопления энергии в митохондриях клеток, богатейший источник биофлавоноидов. Незаменим для здоровья! T8 Blend любят и детишки, и взрослые!

Подробнее узнать: https://shop.vilavi.com/Item/53026?ref=831710

WA +7 983 128-55-39

16+

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