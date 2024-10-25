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82.99% -1.1
сегодня
25 октября, 11:31
пробки
4/10
погода
+6.3°C
курсы валют
usd 96.74 | eur 104.5
сегодня 10:30
общество
На правах рекламы реклама

Отсутствует энергия? Узнай, почему хандришь!

Фото: VILAVI

Масштабная. Уникальная. Митохондриальная. Межрегиональная сибирская конференция PRO MITO!

Встречаемся 2 ноября в Новосибирске в Концертном комплексе им. В. Маяковского (Красный пр. 15). Начало в 11:00.

Каждому следует быть обязательно, чтобы:

  • Узнать о новейших тенденциях в сохранении здоровья.
  • Услышать доклады экспертов, которые поделятся инновационными подходами в профилактике болезней.
  • Найти ответы на свои вопросы о митохондриальном здоровье.
  • Завести полезные знакомства.
  • Стать частью профессионального PRO-MITO-комьюнити.
  • Узнать о результатах использования продуктов митохондриальной линейки VILAVI бренда Тайга8, например T8 Blend.

Для участия пройдите по ссылке: https://forms.gle/V5RXShCNAX1e3kXX6

Фото Отсутствует энергия? Узнай, почему хандришь! 2

T8 BLEND — уникальнейший природный хвойно-ягодный коктейль, самым ценным веществом которого являются полипренолы из SibXP®️complex и полифенолы из соков холодного отжима 6 таёжных ягод (клюквы, брусники, облепихи, жимолости, черники и голубики). T8 Blend способствует улучшению энергообмена, поддержке иммунитета, нормализации функций печени, восстановления нервной и других систем, улучшения памяти, усидчивости, концентрации внимания, налаживает процессы выработки и накопления энергии в митохондриях клеток, богатейший источник биофлавоноидов. Незаменим для здоровья! T8 Blend любят и детишки, и взрослые!

Подробнее узнать: https://shop.vilavi.com/Item/53026?ref=831710

WA +7 983 128-55-39

16+

Реклама ИП Макарова Татьяна Алексеевна ИНН 540819695837 Erid:LjN8JtDh9

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Галина Дидан
Журналист

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