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общество

Пункт приема краденного металла закрыли в Новосибирске

Фото: МУП "САХ" Новосибирск

В Новосибирске наводят порядок и сносят незаконную свалку вместе с ларьками.

В Telegram-канале МУП «САХ» сообщил, что в Новосибирске у Гусинобродского полигона закрыли пункты по приему цветных металлов, так как в данные ларьки сдавали предметы, которые не разрешены законом.

Во время сноса организатора незаконного бизнеса застать не удалось. Об этом уточнили в мэрии Новосибирска.

Также работники пунктов рассказали, что организатора никто никогда не видел, так как все указания он давал через мессенджеры.

Ранее Сиб.фм писал, что новосибирца осудили за подкуп начальника РЭС

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Валерия Митрохина
Журналист

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