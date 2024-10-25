В Кировском районе Новосибирска установят новые камеры для фиксации нарушений ПДД

На пересечении улиц Окружная и Георгия Колонады в Кировском районе появится новый прибор видеоконтроля.

С его помощью будут фиксироваться превышения скорости, непристёгнутые ремни безопасности, а также разговоры водителей по телефону за рулем. Дополнительно комплекс будет отслеживать нарушения дорожных знаков и разметки.

Инициатива установки такого комплекса была поддержана местными жителями, которые надеются, что меры видеоконтроля помогут сократить количество аварий и повысить ответственность водителей.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске образовался затор на площади Калинина из-за сломанного светофора.