В Новосибирске девушка попросила бойцов Hardcore передать привет военным на СВО

В Новосибирске в пятницу, 25 октября, проходит масштабная пресс-конференция на «Сибирь-Арене» перед тринадцатым стадионным турниром Hardcore Fighting Championship.

Как передает корреспондент Сиб.фм, девушка из зала попросила передать привет бойцам 1452 полка на СВО. Её вызвали на сцену для коллективного привета всем залом.

Девушка рассказала, что там служит ее молодой человек. Его мобилизовали в 2022 году.

Отметим, что девушка спускалась со сцены со слезами на глазах.

Напомним, что завтра, 26 октября, на «Сибирь-Арене» пройдут бои Hardcore Fighting Championship. Во время мероприятия также споет уроженка Новосибирска, артистка Пелагея.