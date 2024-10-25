В Новосибирске концерт группы «Мираж» закончился дракой

Разборку между фанатами заметили в Новосибирске после концерта.

23 октября 2024 года в Новосибирске состоялся концерт группы «Мираж», однако после выступления некоторые фанаты устроили потасовку.

В Telegram-канале Mash Siberia очевидцы сообщили, что две девушки вышли из торгового центра и начали ругаться с молодым человеком, однако тому не понравился тон их общения и он плюнул в девушек. В разгар драки за парня заступилась неизвестная, которую сразу же повалили на асфальт и начали избивать.

Сам парень отбежал в сторону и пытался кому-то позвонить по телефону.

Напомним, что в Новосибирске опубликованы яркие кадры с концерта группы «Сектор Газа»