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проиcшествия

В Новосибирске концерт группы «Мираж» закончился дракой

Фото: Сиб.фм

Разборку между фанатами заметили в Новосибирске после концерта.

23 октября 2024 года в Новосибирске состоялся концерт группы «Мираж», однако после выступления некоторые фанаты устроили потасовку.

В Telegram-канале Mash Siberia очевидцы сообщили, что две девушки вышли из торгового центра и начали ругаться с молодым человеком, однако тому не понравился тон их общения и он плюнул в девушек. В разгар драки за парня заступилась неизвестная, которую сразу же повалили на асфальт и начали избивать.

Сам парень отбежал в сторону и пытался кому-то позвонить по телефону.

Напомним, что в Новосибирске опубликованы яркие кадры с концерта группы «Сектор Газа»

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Валерия Митрохина
Журналист

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