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общество

В Новосибирске накрыли подпольное казино, а организаторов арестовали

Фото: СУ СК России по Новосибирской области

Очередное подпольное казино закрыли в Новосибирске.

По данным пресс-службы СУ СК России по Новосибирской области, в Дзержинском районе города в нежилом помещении, которое было оборудовано под подпольное казино, задержали организаторов незаконного игорного бизнеса.

Известно, что в помещении были установлены компьютеры с необходимым для незаконных игр ПО.

В результате против организаторов было возбуждено уголовное дело по статье “незаконная организация и проведение азартных игр, совершенные организованной группой”.

Напомним, что в Новосибирске концерт группы «Мираж» закончился дракой

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Валерия Митрохина
Журналист

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