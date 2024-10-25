В Новосибирске стройнадзор остановил строительство объекта Евгения Грибова

В Заельцовском районе на улице Галущака, д. 3/1, инспекция Стройнадзора приостановила строительство объекта из-за выявленных нарушений, угрожающих безопасности.

Во время проверки инспекторы обнаружили незакреплённую выемку с вертикальными откосами, следы обрушения грунта и оголённые инженерные сети. Также зафиксированы факты проезда к гаражам неустановленных лиц в зоне обрушения.

Кроме того, ООО «АИСТ», ответственное за строительство, демонтировало подземную автостоянку без действующего разрешения и с нарушением проектных требований.

Начальник инспекции Стройнадзора Новосибирской области Алексей Нечунаев отметил, что выявленные нарушения создали угрозу жизни и здоровью людей, а также нанесли ущерб имуществу.