В Новосибирской области 89 групп в детсадах закрыли на карантин из-за вспышки ОРВИ

Из-за острой респираторной вирусной инфекции закрывают детские сады на карантин.

В Новосибирской области школы и детские сады самостоятельно решают вопрос о введении карантина. На фоне осеннего всплеска респираторных заболеваний.

Так, за эту неделю на дистанционное обучение переведены уже 20 классов из 16 школ, а 89 групп в 57 детских садах временно приостановили работу.

Как уточнили в Министерстве образования по региону, карантинные меры вводятся при отсутствии 20% детей и более из-за заболеваемости гриппом или ОРВИ, что соответствует действующему санитарному регламенту.

Также новосибирский эпидемиолог Яков Новоселов пояснил, что чаще всего рост заболеваемости осенью связан с похолоданием, ослабляющим иммунитет. В таких условиях активно распространяются вирусы, такие как грипп, коронавирусы, аденовирусы и энтеровирусы, вызывающие ОРВИ и кишечные инфекции.

Напомним, что тяжелобольных детей в Новосибирске спасают больничные «ангелы»