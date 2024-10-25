В новосибирском микрорайоне Евроберег начнут строить инновационную школу

Со следующего года начнут строить инновационную школу в микрорайоне Евроберег.

В пресс-службе компании «Брусника» сообщили, что в 2025 году начнется стройка новой инновационной школы на территории Евроберега. Уже вчера, 24 октября 2024 года, строители забили первую сваю. Объект планируют ввести в эксплуатацию в 2027 году.

Известно, что учебное учреждение в пять этажей будет вмещать 1 100 учеников в одну смену, сами классы рассчитаны на 25 человек. Общая площадь земельного участка составляет 1,6 гектар.

Сейчас проект проходит экспертизу, готовую рабочую документацию администрации передадут безвозмездно.

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