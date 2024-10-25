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общество

В зоопарке Новосибирска дали имя котенку дальневосточных леопардов

Фото: Новосибирский зоопарк

В Новосибирском зоопарке выбрали имя для трёхмесячного котёнка дальневосточного леопарда.

Малышку назвали Хлоя. Она родилась 25 июля и за это время уже освоилась в своём вольере.

Сотрудники зоопарка сообщили, что в первые дни Хлоя осторожно передвигалась рядом с мамой, но сейчас уверенно прыгает через бревна и забирается на высоту.

Специалисты также отметили, что котёнок быстро научился есть мясо, наблюдая за матерью, и проявляет охотничьи инстинкты, бесшумно подкрадываясь и нападая во время игр.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирском зоопарке манулы готовятся к зиме.

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Игорь Кириченко
Журналист

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