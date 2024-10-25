В зоопарке Новосибирска дали имя котенку дальневосточных леопардов

В Новосибирском зоопарке выбрали имя для трёхмесячного котёнка дальневосточного леопарда.

Малышку назвали Хлоя. Она родилась 25 июля и за это время уже освоилась в своём вольере.

Сотрудники зоопарка сообщили, что в первые дни Хлоя осторожно передвигалась рядом с мамой, но сейчас уверенно прыгает через бревна и забирается на высоту.

Специалисты также отметили, что котёнок быстро научился есть мясо, наблюдая за матерью, и проявляет охотничьи инстинкты, бесшумно подкрадываясь и нападая во время игр.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирском зоопарке манулы готовятся к зиме.