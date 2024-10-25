Завершена замена 21 километра теплосетей в Новосибирске

В рамках программы по повышению надёжности теплоснабжения левобережной части Новосибирска завершена замена 21 километра теплосетей на 27 участках. Об этом стало известно на заседании рабочей группы под руководством заместителя губернатора Сергея Сёмки, сообщает телеграм-канал «Новосибирская область. Официально».

Встреча была посвящена мониторингу выполнения плана мероприятий программы «Надёжность теплоснабжения левого берега Новосибирска на 2024/2025 годы». Все ключевые мероприятия текущего года либо завершены, либо находятся на завершающей стадии. Программа была разработана после аварий в январе и получила около одного миллиарда рублей дополнительного финансирования от компании «СГК».

Работы проводились в Ленинском и Кировском районах, где заменили устаревшие трубопроводы, в том числе на улице Петропавловской, построенной в 1963 году. В настоящее время теплоснабжение 151 многоквартирного дома и 14 социальных объектов осуществляется по резервной схеме, с планами на подключение новой теплосети в начале ноября.

Программа также включает установку автоматизированной системы мониторинга затопления и замену запорной арматуры. В следующем году компания планирует разработать проектные решения для дальнейшего улучшения системы теплоснабжения.