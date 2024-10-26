Адвокат актера из Новосибирска Прилучного опровергла, что он не платит алименты

Адвокат Павла Прилучного Оксана Даниелова опровергла сообщения о том, что жена и мать актера подали иск на взыскание с него алиментов. Об этом сообщает издание Peopletalk.

По словам Даниеловой, информация о поданных исках на содержание супругой и матерью Прилучного, а также на содержание несовершеннолетнего сына Микаэля, является недостоверной.

До этого в СМИ сообщалось, что Любовь Прилучная и Зепюр Брутян подали иск на взыскание алиментов с актера.

Ранее Сиб.фм сообщал, что новосибирский актер Прилучный планирует судится с бывшей женой за опеку над сыном.