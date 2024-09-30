Новосибирский актер Прилучный планирует судится с бывшей женой за опеку над сыном

Отношения между Павлом Прилучным и Агатой Муцениеце становятся все более напряженными.

Согласно источнику из окружения Прилучного, актер намерен добиться опеки над своим сыном Тимофеем. У него якобы есть компромат на Агату, который может показать, что она «далеко не образец морали».

Информатор утверждает, что Павел хочет оформить постоянную опеку, при этом оставив дочь с матерью, поскольку она младше. Основным двигателем этих действий стали алименты, которые Агата требует от экс-супруга. Прилучный, по слухам, был сильно оскорблен тем, что Муцениеце потребовала значительно увеличить сумму алиментов на детей. С момента выхода сериала «Жизнь по вызову» его гонорары возросли: если ранее он получал 500 тысяч рублей за съемочный день, то теперь — почти 800 тысяч. Агата, в свою очередь, стремится получить 1 миллион рублей в месяц на каждого ребенка, что в сумме составляет 24 миллиона рублей в год. Такое требование, по всей видимости, вывело Павла из себя, и он настроен решительно в своей борьбе за опеку.

Напомним, что в браке с Агатой Павел прожил восемь лет: они вместе строили карьеру, воспитывали двоих детей – сына и дочь. Больше года Прилучный в новых отношениях: у него вторая жена, тоже актриса – Зепюр Брутян. Их сыну Микаэлю совсем скоро исполнится 1,5 года.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в октябре прошлого года актриса требовала от него 4,5 млн рублей в месяц.