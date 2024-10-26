Песни Пелагеи и победа Киборга. В «Сибирь-Арена» завершились бои Hardcore Fighting Championship. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Новосибирске в субботу, 26 октября, состоялся турнир лиги Hardcore Fighting Championship в «Сибирь-Арене».

Всего на турнире прошло восемь боев. Двое бойцов из Новосибирска, Виктор Замашной и Вячеслав Бабкин, также оказались в этих списках.

Виктор Замашной в первом поединке соревнования одолел своего соперника из Москвы Вячеслава Лысенко и стал победителем турнира. Судьи проголосовали единогласно за победу новосибирца.

Однако, в отличие от Виктора, удача была не на стороне другого сибиряка, Вячеслава Бабкина. Новосибирец проиграл Суламбеку Шахгириеву на 46-й секунде первого раунда. Вячеслава отправили в тяжелый нокаут. Врачам пришлось уносить бойца из столицы Сибири на носилках.

Также во время турнира выступила новосибирская певица Пелагея. Артистка поблагодарила организаторов турнира за возможность побывать в родном городе.

Сиб.фм собрал фоторепортаж с масштабного турнира в Новосибирске.