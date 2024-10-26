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вчера 23:29
общество

Песни Пелагеи и победа Киборга. В «Сибирь-Арена» завершились бои Hardcore Fighting Championship. ФОТОРЕПОРТАЖ

Фото: Юрий Бабичев / Сиб.фм

В Новосибирске в субботу, 26 октября, состоялся турнир лиги Hardcore Fighting Championship в «Сибирь-Арене».

Всего на турнире прошло восемь боев. Двое бойцов из Новосибирска, Виктор Замашной и Вячеслав Бабкин, также оказались в этих списках.

Виктор Замашной в первом поединке соревнования одолел своего соперника из Москвы Вячеслава Лысенко и стал победителем турнира. Судьи проголосовали единогласно за победу новосибирца.

Однако, в отличие от Виктора, удача была не на стороне другого сибиряка, Вячеслава Бабкина. Новосибирец проиграл Суламбеку Шахгириеву на 46-й секунде первого раунда. Вячеслава отправили в тяжелый нокаут. Врачам пришлось уносить бойца из столицы Сибири на носилках.

Также во время турнира выступила новосибирская певица Пелагея. Артистка поблагодарила организаторов турнира за возможность побывать в родном городе.

Сиб.фм собрал фоторепортаж с масштабного турнира в Новосибирске.

Фото Песни Пелагеи и победа Киборга. В «Сибирь-Арена» завершились бои Hardcore Fighting Championship. ФОТОРЕПОРТАЖ 2

Фото Песни Пелагеи и победа Киборга. В «Сибирь-Арена» завершились бои Hardcore Fighting Championship. ФОТОРЕПОРТАЖ 3

Фото Песни Пелагеи и победа Киборга. В «Сибирь-Арена» завершились бои Hardcore Fighting Championship. ФОТОРЕПОРТАЖ 4

Фото Песни Пелагеи и победа Киборга. В «Сибирь-Арена» завершились бои Hardcore Fighting Championship. ФОТОРЕПОРТАЖ 5

Фото Песни Пелагеи и победа Киборга. В «Сибирь-Арена» завершились бои Hardcore Fighting Championship. ФОТОРЕПОРТАЖ 6

Фото Песни Пелагеи и победа Киборга. В «Сибирь-Арена» завершились бои Hardcore Fighting Championship. ФОТОРЕПОРТАЖ 7

Фото Песни Пелагеи и победа Киборга. В «Сибирь-Арена» завершились бои Hardcore Fighting Championship. ФОТОРЕПОРТАЖ 8

Фото Песни Пелагеи и победа Киборга. В «Сибирь-Арена» завершились бои Hardcore Fighting Championship. ФОТОРЕПОРТАЖ 9

Фото Песни Пелагеи и победа Киборга. В «Сибирь-Арена» завершились бои Hardcore Fighting Championship. ФОТОРЕПОРТАЖ 10

Фото Песни Пелагеи и победа Киборга. В «Сибирь-Арена» завершились бои Hardcore Fighting Championship. ФОТОРЕПОРТАЖ 11

Фото Песни Пелагеи и победа Киборга. В «Сибирь-Арена» завершились бои Hardcore Fighting Championship. ФОТОРЕПОРТАЖ 12

Фото Песни Пелагеи и победа Киборга. В «Сибирь-Арена» завершились бои Hardcore Fighting Championship. ФОТОРЕПОРТАЖ 13

Фото Песни Пелагеи и победа Киборга. В «Сибирь-Арена» завершились бои Hardcore Fighting Championship. ФОТОРЕПОРТАЖ 14

Фото Песни Пелагеи и победа Киборга. В «Сибирь-Арена» завершились бои Hardcore Fighting Championship. ФОТОРЕПОРТАЖ 15

Фото Песни Пелагеи и победа Киборга. В «Сибирь-Арена» завершились бои Hardcore Fighting Championship. ФОТОРЕПОРТАЖ 16

Фото Песни Пелагеи и победа Киборга. В «Сибирь-Арена» завершились бои Hardcore Fighting Championship. ФОТОРЕПОРТАЖ 17

Фото Песни Пелагеи и победа Киборга. В «Сибирь-Арена» завершились бои Hardcore Fighting Championship. ФОТОРЕПОРТАЖ 18

Фото Песни Пелагеи и победа Киборга. В «Сибирь-Арена» завершились бои Hardcore Fighting Championship. ФОТОРЕПОРТАЖ 19

Фото Песни Пелагеи и победа Киборга. В «Сибирь-Арена» завершились бои Hardcore Fighting Championship. ФОТОРЕПОРТАЖ 20

Фото Песни Пелагеи и победа Киборга. В «Сибирь-Арена» завершились бои Hardcore Fighting Championship. ФОТОРЕПОРТАЖ 21

Фото Песни Пелагеи и победа Киборга. В «Сибирь-Арена» завершились бои Hardcore Fighting Championship. ФОТОРЕПОРТАЖ 22

Фото Песни Пелагеи и победа Киборга. В «Сибирь-Арена» завершились бои Hardcore Fighting Championship. ФОТОРЕПОРТАЖ 23

Фото Песни Пелагеи и победа Киборга. В «Сибирь-Арена» завершились бои Hardcore Fighting Championship. ФОТОРЕПОРТАЖ 24

Фото Песни Пелагеи и победа Киборга. В «Сибирь-Арена» завершились бои Hardcore Fighting Championship. ФОТОРЕПОРТАЖ 25

Фото Песни Пелагеи и победа Киборга. В «Сибирь-Арена» завершились бои Hardcore Fighting Championship. ФОТОРЕПОРТАЖ 26

Фото Песни Пелагеи и победа Киборга. В «Сибирь-Арена» завершились бои Hardcore Fighting Championship. ФОТОРЕПОРТАЖ 27

Фото Песни Пелагеи и победа Киборга. В «Сибирь-Арена» завершились бои Hardcore Fighting Championship. ФОТОРЕПОРТАЖ 28

Фото Песни Пелагеи и победа Киборга. В «Сибирь-Арена» завершились бои Hardcore Fighting Championship. ФОТОРЕПОРТАЖ 29

Фото Песни Пелагеи и победа Киборга. В «Сибирь-Арена» завершились бои Hardcore Fighting Championship. ФОТОРЕПОРТАЖ 30

Фото Песни Пелагеи и победа Киборга. В «Сибирь-Арена» завершились бои Hardcore Fighting Championship. ФОТОРЕПОРТАЖ 31

Фото Песни Пелагеи и победа Киборга. В «Сибирь-Арена» завершились бои Hardcore Fighting Championship. ФОТОРЕПОРТАЖ 32

Фото Песни Пелагеи и победа Киборга. В «Сибирь-Арена» завершились бои Hardcore Fighting Championship. ФОТОРЕПОРТАЖ 33

Фото Песни Пелагеи и победа Киборга. В «Сибирь-Арена» завершились бои Hardcore Fighting Championship. ФОТОРЕПОРТАЖ 34

Фото Песни Пелагеи и победа Киборга. В «Сибирь-Арена» завершились бои Hardcore Fighting Championship. ФОТОРЕПОРТАЖ 35

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Игорь Кириченко
Журналист

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