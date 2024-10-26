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общество

На левом берегу Новосибирска завершена замена 21 км теплосетей

Фото: СГК-Новосибирск

Специалисты завершили работы по замене 21 километра теплосетей на левобережье Новосибирска.

Об этом стало известно на заседании рабочей группы, занимающейся мониторингом ремонтов теплосетей в правительстве региона.

Работы проводились в 27 участках, охватывающих Ленинский и Кировский районы. В частности, на проблемном магистральном трубопроводе по улице Петропавловская был обновлён участок длиной 1,3 км. Новые трубы, как сообщается, будут служить не менее 30 лет.

В правительстве региона отметили, что в настоящее время работы практически завершены. Теплоснабжение для 151 многоквартирного дома и 14 социальных объектов продолжается по резервной схеме.

Также сообщается, что новая система теплоснабжения начнёт функционировать уже в ноябре. В рамках обновления на 31 теплокамере была установлена система мониторинга затопления, а также заменена запорная арматура.

Напомним, в Новосибирске запланирован ремонт дороги за 1,3 миллиарда рублей.

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Дамир Трубников

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