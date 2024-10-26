На левом берегу Новосибирска завершена замена 21 км теплосетей

Специалисты завершили работы по замене 21 километра теплосетей на левобережье Новосибирска.

Об этом стало известно на заседании рабочей группы, занимающейся мониторингом ремонтов теплосетей в правительстве региона.

Работы проводились в 27 участках, охватывающих Ленинский и Кировский районы. В частности, на проблемном магистральном трубопроводе по улице Петропавловская был обновлён участок длиной 1,3 км. Новые трубы, как сообщается, будут служить не менее 30 лет.

В правительстве региона отметили, что в настоящее время работы практически завершены. Теплоснабжение для 151 многоквартирного дома и 14 социальных объектов продолжается по резервной схеме.

Также сообщается, что новая система теплоснабжения начнёт функционировать уже в ноябре. В рамках обновления на 31 теплокамере была установлена система мониторинга затопления, а также заменена запорная арматура.

Напомним, в Новосибирске запланирован ремонт дороги за 1,3 миллиарда рублей.