Певец Алексей Глызин пошутил над строительством четвертого моста через Обь во время концерта в Новосибирске

В Новосибирске выступил Алексей Глызин.

В Новосибирске в субботу, 26 октября, выступил известный российский певец Алексей Глызин. Концерт прошел в ККК им. Маяковского.

Как сообщает корреспондент Сиб.фм, во время концерта артист перед исполнением песни «Автомобили все заполонили» высказался о российских дорогах, а также пошутил про строительство четвертого моста через Обь. Певец со сцены сказал, что мост достроят только в следующем веке.

«Песня про транспорт и про российские дороги, по которым ездить только на танке. А ваш мост через Обь вроде только к 22-му веку достроят», — пошутил Глызин.

Напомним, что Сиб.фм собрала фоторепортаж с концерта знаменитого эстрадного певца. Фотографии с концерта можно посмотреть здесь.