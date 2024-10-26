Появились кадры пожара в заброшенном бараке на улице Степной в Новосибирске

В Новосибирске произошел пожар в заброшенном бараке.

26 октября в Ленинском районе Новосибирска на улице Степной вспыхнул пожар в расселенном деревянном бараке. Огонь охватил второй этаж и крышу нежилого здания.

Для ликвидации возгорания на место происшествия прибыли 26 сотрудников МЧС и 7 единиц техники.

Местные жители отмечают, что это не первый случай возгорания в бараках на улице Степной. Одна из подписчиц паблика «АСТ-54» во «Вконтакте» заявила, что эти здания горят регулярно.

На месте происшествия также была замечена машина скорой помощи.

Стоит отметить, что подобный инцидент произошел в июле 2024 года на улице Римского-Корсакова, где также горел заброшенный барак. Тогда возникли подозрения, что пожар мог быть подстроен с целью сэкономить на сносе здания и подготовке площадки для застройки.

Напомним, в Новосибирске фура насмерть сбила пешехода.