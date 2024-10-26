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проиcшествия

В Новосибирске фура насмерть сбила пешехода

Фото: ГАИ Новосибирской области

Ночью в Советском районе Новосибирска фура сбила пешехода.

В Советском районе Новосибирска большегруз насмерть сбил человека. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.

Дорожный инцидент случился на улице Терешковой, 12, когда 41-летний водитель фуры MAN с прицепом двигался задним ходом к месту разгрузки. В этот момент он наехал на мужчину, который переходил дорогу слева направо по ходу движения.

Несмотря на усилия медиков, спасти пешехода не удалось — он скончался на месте происшествия.

Напомним, в Новосибирске СК проводит проверку после ДТП с троллейбусом.

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Дамир Трубников

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