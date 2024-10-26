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общество

Суд решает судьбу павильона «Шарик» в Новосибирске

Фото: BFM-Новосибирск

В Новосибирске продолжается судебное разбирательство по поводу павильона сферической формы, расположенного рядом с молодежным театром «Глобус».

Мэрия подала иск в арбитражный суд к владельцу здания с требованием соблюдения законодательства.

Главный архитектор города Александр Ложкин сообщил, что проблемы, связанные со зданием, носят юридический характер. По его словам, ни власти, ни эксперты не высказывают претензий к внешнему виду павильона. Издание «НН» сообщает, что возникшие сложности связаны с неурегулированными ранее документами.

Ложкин подчеркнул, что «Шарик» органично вписывается в окружающую среду и у него нет претензий к этому объекту. Он отметил, что павильон делает городскую среду более интересной. Нестандартные формы оживляют пейзаж и необходимы для города.

Архитектор также добавил, что власти заинтересованы в сохранении «Шарика» и в настоящее время ищут возможные пути решения вопроса.

Напомним, в Новосибирске у Заксобрания появится новый сквер с шумозащитным экраном.

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Дамир Трубников

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