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вчера 23:50
общество

Турнир Hardcore Fighting Championship и концерт Алексея Глызина: главные новости Новосибирска за 26 октября

Фото: Сиб.фм

Редакция Сиб.фм собрала главные новости Новосибирской области за субботу, 26 октября.

В Новосибирске в пятницу, 26 октября, состоялся турнир лиги Hardcore Fighting Championship в «Сибирь-Арене». Всего на турнире прошло восемь боев. Двое бойцов из Новосибирска, Виктор Замашной и Вячеслав Бабкин, также оказались в этих списках.

Фото Турнир Hardcore Fighting Championship и концерт Алексея Глызина: главные новости Новосибирска за 26 октября 2

В Новосибирске в субботу, 25 октября, в ККК им. Маяковского выступил известный российский эстрадный певец Алексей Глызин. Во время концерта Глызин исполнил всем известные песни, а также в перерывах рассказывал курьезные истории из своей карьеры.

Фото Турнир Hardcore Fighting Championship и концерт Алексея Глызина: главные новости Новосибирска за 26 октября 3

В Советском районе Новосибирска большегруз насмерть сбил человека. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона. Дорожный инцидент случился на улице Терешковой, 12, когда 41-летний водитель фуры MAN с прицепом двигался задним ходом к месту разгрузки.

Фото Турнир Hardcore Fighting Championship и концерт Алексея Глызина: главные новости Новосибирска за 26 октября 4

26 октября в Ленинском районе Новосибирска на улице Степной вспыхнул пожар в расселенном деревянном бараке. Огонь охватил второй этаж и крышу нежилого здания. Для ликвидации возгорания на место происшествия прибыли 26 сотрудников МЧС и 7 единиц техники.

Фото Турнир Hardcore Fighting Championship и концерт Алексея Глызина: главные новости Новосибирска за 26 октября 5

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Игорь Кириченко
Журналист

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