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общество

В Новосибирске агроном дала рекомендации по обрезке малины и винограда

Фото: freepik

В октябре дачники завершают сезонные работы на своих участках, включая уборку мусора и обрезку старых кустов.

В интервью с журналистом «АиФ-Новосибирск» кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Шубина поделилась полезными советами.

По словам специалиста, в это время садоводы активно занимаются очисткой садов от мусора и подготовкой малины к зиме, удаляя старые плодоносившие кусты. Она отметила, что обрезка винограда также актуальна: для ранних сортов эту работу можно начинать уже сейчас, в то время как сама агроном предпочитает проводить обрезку с середины октября.

Шубина добавила, что предыдущие годы были не слишком удачными для плодово-ягодных культур, и многие кусты крыжовника, яблонь и груш остались подмерзшими. Она настоятельно рекомендовала тем, кто еще не успел обрезать старые сухие ветки, сделать это незамедлительно, чтобы избежать появления грибков и лишайников.

Специалист также предложила способы утилизации спиленных веток: их можно сжигать в бане или бочке, но разводить костер на даче не рекомендуется. Людмила Шубина указала на то, что ветки яблонь могут использоваться для копчения сала, а древесина слив и вишен придаст блюду аромат Амаретто, в то время как яблоня оставит фруктовый запах.

Кроме того, в октябре дачникам следует позаботиться о защите яблонь от грызунов, посадке чеснока и смородины, а также перекопке грядок.

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Дамир Трубников

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