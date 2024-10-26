В Новосибирске комбат «Веги» Панферов озвучил задачи СВО на 2025 год

В Новосибирске комбат «Веги» Андрей Панферов сообщил журналисту Сиб.фм, что СВО вряд ли закончится в 2024 году.

«По одной простой причине: сейчас достаточное количество тех территорий, регионов, которые вошли в состав России и еще не освобождены, так как враг сопротивляется очень упорно. Во всяком случае, как программа «минимум» — это выход на границы этих республик в 2025 году. И после этого, я думаю, там уже будут или поставлены задачи, или проведены мероприятия по обороне границ Российской Федерации», — прокомментировал он.

Панферов отметил, что условия, которые выдвигают России президент Украины и другие стороны, являются неприемлемыми для нашей страны.

Комбат уточнил, что президент Владимир Путин неоднократно говорил о своей готовности к переговорам, но против тех условий, которые ему предлагают.

«Мы также еще не достигли тех задач, которые были. Здесь еще, видите, другой вопрос. После окончания боевых действий придется Зеленского переизбирать. Он же только на время военных действий сейчас может быть президентом, у него срок закончился. А на данный момент те, кто сидят там в Киеве, они на это вряд ли пойдут», — объяснил Панферов.

Комбат сообщил, что Вооруженные Силы Российской Федерации будут действовать до тех пор, пока не выполнят задачи, поставленные главнокомандующим.

Напомним, что депутат новосибирского горсовета Ростислав Антонов рассказал корреспонденту Сиб.фм, что, если конфликт не прекратится в этом году, то в 2025 году задачи на СВО останутся такими же.