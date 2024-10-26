В Новосибирске на следующей неделе ожидается сильный снег с дождем

Самым дождливым днем прогнозируется вторник, 29 октября.

В Новосибирске в конце октября установилась дождливая и прохладная погода. Об этом сообщают популярные сервисы погоды, пишет МК в Новосибирске.

По данным Гисметео, дожди будут продолжаться до конца месяца. Наиболее дождливым днем ожидается вторник, 29 октября. Синоптики прогнозируют сильный снег с дождем на протяжении всего дня. Температура воздуха составит около +3 градусов днем и +1 градус ночью.

Сухая и солнечная погода ожидается с пятницы, 1 ноября.

Ранее Сиб.фм сообщал, что жителей Новосибирска предупредили о череде мощных магнитных бурь в ноябре.