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общество

Жителей Новосибирска предупредили о череде мощных магнитных бурь в ноябре

Фото: Сиб.фм

В ноябре 2024 года жители Новосибирска столкнутся с серией магнитных бурь, которые могут длиться от нескольких часов до нескольких суток.

Прогнозы указывают на возможные возмущения магнитного поля, которые ожидаются 11, 12 и 15 ноября с интенсивностью ниже уровня G1.

Эти природные явления могут оказывать влияние как на здоровье людей, так и на работу различных электроприборов. Магнитные бури возникают из-за потоков солнечной плазмы и могут вызывать разнообразные последствия. Ученые классифицируют магнитные бури на пять уровней, начиная от слабых (G1) и заканчивая экстремально сильными (G5).

Наиболее подвержены влиянию изменений магнитного поля пожилые люди, беременные женщины и лица с хроническими заболеваниями. Врачи советуют метеозависимым гражданам обратить внимание на свое самочувствие в этот период. Возможные симптомы включают головокружение, головную боль и колебания артериального давления.

Чтобы минимизировать негативные последствия, эксперты рекомендуют поддерживать психоэмоциональное равновесие, заботиться о физическом здоровье и проводить время на свежем воздухе.

Напомним, в Новосибирске ожидается аномально теплая погода в ноябре 2024 года.

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Дамир Трубников

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