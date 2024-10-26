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общество

В Новосибирске суд оправдал уборщицу в деле о краже семи миллионов рублей

Фото: Pexels.com

Суд Новосибирска пересмотрел дело о краже 7 млн рублей, пропавших из сумки для ноутбука.

Ранее обвинение было предъявлено уборщице отеля, уроженке Кыргызстана, которая нашла сумку по пути на работу. О потере сумки с крупной суммой денег заявил бизнесмен, выпивавший в ресторане гостиницы.

В ходе следствия женщина утверждала, что при обнаружении в сумке находились только флешка и ручка. Суд первой инстанции не принял эти доводы и приговорил её к 2,5 годам лишения свободы.

После 1,5 лет, проведённых обвиняемой в СИЗО, вышестоящий суд по апелляции защиты признал недоказанным факт наличия 7 млн рублей в сумке.

Ранее Сиб.фм сообщал, что адвокат актера из Новосибирска Прилучного опровергла, что он не платит алименты.

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Игорь Кириченко
Журналист

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