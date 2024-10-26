В Новосибирской области за девять месяцев 2024 года зарегистрировано 1719 пожаров в жилых домах

По данным МЧС, в Новосибирской области с начала 2024 года произошло 1719 пожаров в жилых зданиях.

В результате происшествий погибли 88 человек, а 138 получили травмы различной степени тяжести. Несмотря на то, что эти цифры ниже показателей прошлого года, в октябре наблюдается резкий рост как числа возгораний, так и случаев гибели людей — в два раза.

Основной причиной большинства пожаров является нарушение норм эксплуатации электрооборудования, что составляет почти половину всех случаев. На втором месте находится неосторожное обращение с огнем.

Напомним, в Новосибирске произошел пожар в расселенном бараке на улице Степной в Ленинском районе.