Жители Новосибирска оказывают помощь пострадавшим от атак ВСУ в Курской области

В Новосибирске стартовал проект по сбору средств для поддержки детей и пожилых людей из Курской области.

В Новосибирске стартовал проект по сбору средств для поддержки детей и пожилых людей из Курской области, пострадавших от атак ВСУ. Благодаря собранным пожертвованиям, которые составили десятки тысяч рублей, дети смогли вернуться в школу после масштабных обстрелов.

Волонтеры и сотрудники ПВР по всей стране работают над созданием комфортных условий для переселенцев, организуя питание и помощь в восстановлении документов и получении положенных выплат.

Подробно узнать про работу волонтёров можно по ссылке.