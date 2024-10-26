82.99% -1.1
82.99% -1.1
сегодня
26 октября, 11:26
пробки
3/10
погода
+7.7°C
курсы валют
usd 96.66 | eur 104.8
82.99% -1.1
сегодня
26 октября, 11:26
пробки
3/10
погода
+7.7°C
курсы валют
usd 96.66 | eur 104.8
сегодня 10:25
общество

Жители Новосибирска оказывают помощь пострадавшим от атак ВСУ в Курской области

Фото: freepik

В Новосибирске стартовал проект по сбору средств для поддержки детей и пожилых людей из Курской области.

В Новосибирске стартовал проект по сбору средств для поддержки детей и пожилых людей из Курской области, пострадавших от атак ВСУ. Благодаря собранным пожертвованиям, которые составили десятки тысяч рублей, дети смогли вернуться в школу после масштабных обстрелов.

Волонтеры и сотрудники ПВР по всей стране работают над созданием комфортных условий для переселенцев, организуя питание и помощь в восстановлении документов и получении положенных выплат.

Подробно узнать про работу волонтёров можно по ссылке.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Дамир Трубников

Читайте в