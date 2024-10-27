Единственная женская команда вышла в полуфинал международных соревнований по «Битве роботов»

26 октября в Екатеринбурге прошел второй отборочный тур Международного чемпионата по битве роботов, координатором которого выступает Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Авито вывел на “Битву роботов” две команды: единственную женскую Energy Girls из Санкт-Петербурга и новичков из Перми BEEKEEPERS. Energy Girls вышли в полуфинал чемпионата.

«Для того, чтобы построить робота, нужно огромное количество инженерных инструментов. Мы хотим поддерживать и развивать талантливых, инициативных ребят, потому что IT-кадры — сердце нашего бизнеса, а на Битве роботов встречаются лучшие изобретатели и технологии со всего мира. В будущем они присоединятся к IT-сообществу и помогут реализовывать технологический потенциал страны», — рассказал технический директор Авито Александр Салтанов.

Полуфинал и финал Международного чемпионата роботов состоятся 23 ноября, в Москве. За победу поборются Energy Girls из Санкт-Петербурга, состоящая из инженеров, дизайнера, механика и программиста. Девушки выходят на ринг со 110-килограммовым роботом «Барракуда 2.0», который выделяется прочностью и устойчивостью конструкции, что делает его трудным противником на арене.

Еще одна команда, BeeKeepers из Перми, впервые принимала участие в соревновании. Их робот Vesper также весит 110 кг, оснащен четырехколесным шасси, вертикальным спиннером в форме жала, а также встроенным огнеметом.

Чемпионат роботов в этом году включает три этапа: два отборочных тура в Москве и Екатеринбурге, а также финал, который пройдет в Мытищах. За призовой фонд в 6,6 миллионов рублей буду сражаться 96 команд из семи стран.



В Екатеринбурге во втором отборочном туре приняли участие 48 команд. В основной категории соревновались роботы весом до 110 кг, а в «Битве мини-роботов» — до 1,5 кг. Полуфиналисты отобраны: по 8 лучших команд с каждого этапа.

Капитан команды Energy Girls, Зоя Судакова, отметила, что участие помогает команде совершенствовать навыки и вдохновлять других. Спонсорство от Авито позволило Energy Girls качественно подготовиться, используя платформу для покупки и настройки деталей.

А по мнению капитана BeeKeepers, Дениса Петрова, участие в турнире стало отличным опытом и источником мотивации для команды.