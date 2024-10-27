Контрольные закупки, социальные ярмарки, бизнес и власть: о чем заявила начальник управления потребительского рынка мэрии Новосибирска Наталья Чагина

Начальник управления потребительского рынка мэрии Новосибирска Наталья Чагина дала эксклюзивное интервью журналисту Сиб.фм. Читайте о развитии потребительского рынка, общественном питании, обеспеченности товарами и поддержке предпринимателей в сфере торговли и общепита.

— Наталья Николаевна, потребительский рынок в Новосибирске развит достаточно хорошо, на нем представлены различные сегменты. Расскажите, как он эволюционировал за последние пять лет. Какие новые компании ритейла и общественного питания на нем появились?

— Вы верно заметили, что потребительский рынок — один из самых динамично развивающихся секторов экономики. Сегодня можно с уверенностью сказать, что внутренний рынок Новосибирска перестроился в соответствии с внешнеэкономической и политической ситуацией. Предприятия пересмотрели поставщиков, наладили новые логистические цепочки, нашли новые рынки сбыта.

На начало года в Новосибирске действовали 7900 стационарных и нестационарных торговых объектов, 2385 предприятий общественного питания на 114,6 тысячи посадочных мест. А также более 3700 предприятий быстрого обслуживания населения.

В Новосибирске высокий уровень проникновения федеральных сетей в сферу розничной торговли. Этот фактор оставляет все меньше места на рынке для небольших продовольственных магазинов. Фактически вытесняет их. Сети устанавливают более низкие цены, ассортимент у них более широкий, нежели в локальных точках, и более комфортные условия для совершения покупок. Все большую популярность у новосибирцев завоевывают магазины формата «у дома». Это и понятно: по пути с работы можно забежать и купить необходимые продукты, например, к ужину.

За последние два года в России снизился показатель ввода торговых центров. Вместе с тем пустующие площади после ухода иностранных брендов занимают отечественные. Доставка продуктов вышла на новый уровень развития. Стали появляться услуги в формате фудтраков — фургоны или автоприцепы, где продают еду. Такой формат популярен, особенно во время проведения праздников или других мероприятий с большим скоплением людей.

В последние годы активное развитие получили форматы фудкортов, гастрокортов, ресторанных двориков. Подобная концепция для многих начинающих в сфере оказания услуг общественного питания стала стартовой площадкой для дальнейшего тиражирования широкого спектра услуг и расширения сети. Активное развитие получили сервисы доставки еды. Заказ продуктов через приложения превратился в ежедневную потребность.

Можно констатировать, что ведущую роль во всем этом сыграла пандемия. Когда в 2020 году на 90 дней из-за карантина закрыли стационарные предприятия общественного питания, это дало импульс развитию уличной еды в формате мобильных предприятий питания.

— Как, на ваш взгляд, Новосибирск обеспечен товарами, в том числе сельхозпроизводителей? Какие позиции представлены в избытке, а каких не хватает?

— Мы ежедневно ведем мониторинг розничных цен и полноты ассортимента основных продуктов питания и непродовольственных товаров первой необходимости в торговых предприятиях города.

Результаты мониторинга по 48 позициям продовольственных и 20 позициям непродовольственных товаров еженедельно направляются в Минпромторг Новосибирской области через автоматизированную систему «Мониторинг». Далее отслеживаются в системе мониторинга России.

Также осуществляется еженедельный мониторинг товарных запасов по 26 группам продовольственных и 10 группам непродовольственных товаров. Результаты говорят о наличии в торговых предприятиях всех групп основных продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости.

— Какие меры предпринимаются в Новосибирске для обеспечения продуктовой безопасности?

— Регулярно проводятся рейды, контрольные закупки. Специалисты проверяют продукцию на соответствие ветеринарным требованиям. Одним из инструментов повышения продовольственной безопасности является государственная система маркировки «Честный знак». Это одна из мер борьбы с нелегальным производством и защиты интересов граждан.

Цифровая маркировка позволяет получать всю информацию о товаре: название предприятия-изготовителя, место, дату и время производства или продажи, срок годности, артикул, номер стандарта. Данные хранятся в государственной информационной системе.

Маркировка снижает распространение всех видов контрафакта, фальсификата. За игнорирование необходимости маркировки производителю грозит административная ответственность, а в некоторых случаях и уголовная.

— Как вы оцениваете организацию и проведение социальных ярмарок? Насколько подобные мероприятия необходимы?

— Это формат зарекомендовал себя очень хорошо. Введен он был для решения задачи по стабилизации розничных цен и обеспечения населения качественными продуктами питания местных производителей.

Несмотря на высокую конкуренцию на рынке продовольственных товаров, активное развитие торговых сетей экономкласса и дискаунтеров, проект вот уже 10 лет востребован и ежегодно показывает положительную динамику.

Сегодня в Новосибирске работают две ярмарки: на улице Большевистской, 131 (с 2011 года) и на улице Петухова, 69 (с 2012 года). Мы прорабатываем варианты расширения географии проекта.

Проект социальных ярмарок позволил решить две важные задачи. Первая — поддержка товаропроизводителей Новосибирска и области, для которых участие в социальном проекте — это возможность организовать сбыт производимой продукции. Сегодня на социальных ярмарках представлены продовольственные товары всех основных групп.

Вторая задача, которую помог решить этот проект, — создание условий, чтобы люди могли покупать основные продукты питания по ценам на 20% ниже, чем в торговых предприятиях города. Услугами ярмарок, по данным Новосибирскстата, пользуются все слои населения с разным уровнем дохода. Ежегодный суммарный оборот обеих ярмарок составляет порядка 800 млн рублей. Количество покупок в год — более трех миллионов.

Несмотря на то что ярмарки расположены в левобережной и правобережной частях Новосибирска, по запросам покупателей ощущается потребность в расширении географии сети городских социальных продовольственных ярмарок. Вопрос открытия еще одной ярмарки стоит на протяжении нескольких лет, и его решение возможно исключительно при наличии финансирования.

— Насколько в Новосибирске востребованы сельхозярмарки?

— Это также один из популярных форматов торговли. Ежегодно на постоянной основе мэрией на различных городских площадках проводится более сотни сельскохозяйственных ярмарок. Места участникам предоставляются бесплатно. Кроме сельхозтоваров на таких ярмарках можно купить продовольственную продукцию от местных производителей.

В зависимости от вместимости площадок, в ярмарках участвует от 100 до 200 предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, владельцев крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйств. На необходимость проведения таких мероприятий указывает широкий спрос новосибирцев.

— Как в Новосибирске организованы точки сбыта сезонной продукции?

— Совместно с администрациями районов мы ежегодно организуем торговые места для садоводов и огородников на территориях действующих рынков и иных торговых объектов. Каждый год этим категориям граждан предоставляется более 600 бесплатных и льготных торговых мест в весенне-летний сезон.

Определены места для размещения единообразных лотков-навесов для безвозмездного использования для продажи излишков продукции, выращенной садоводами и огородниками. В Новосибирске установлено 115 лотков-навесов на 230 торговых мест.

— Как выстроено взаимодействие бизнеса и власти в Новосибирске?

— Оно очень тесное. Это позволяет решать многие задачи по развитию потребительского рынка и всего Новосибирска.

Реализация крупных проектов, конкурсов, фестивалей, кулинарных рекордов в городе Новосибирске стала возможной благодаря взаимодействию и тесной слаженной работе с руководителями предприятий потребительского рынка, отраслевыми объединениями (Представительство Федерации рестораторов и отельеров в Сибири, Сибирская гильдия шеф-поваров и шеф-кондитеров, Областное отделение «ОПОРА РОССИИ», школа кулинаров и рестораторов «Гастроинкубатор»).

В течение последних лет совместно с профессиональным сообществом организованы и проведены следующие крупные мероприятия: «Образ», «Новогодний десерт», День защиты детей, День города.