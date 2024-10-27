В Новосибирской области пропал 67-летний мужчина в камуфляжном костюме

Мужчину 67 лет ищут в Новосибирске.

В социальной сети ВКонтакте в группе поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» сообщили, что в Новосибирской области в селе Томилово Мошковского района пропал 67-летний Виктор Куценко. Последний раз мужчину видели 2 октября 2024 года.

Приметы: рост 164 сантиметра, нормального телосложения, волосы седые, глаза карие.

Особые приметы: мужчина хромает на одну ногу.

В день исчезновения сибиряк был одет в коричневую куртку, коричневый камуфляжный костюм, черные сапоги и черную шапку.

Если у вас есть информация о местонахождении Виктора Куценко, сообщите об этом по телефону ПСО: 8-800-700-54-52 или наберите 112.

Напомним, что 53-летний мужчина в черной одежде пропал в Новосибирске