В Новосибирской области пропал 67-летний мужчина в камуфляжном костюме

Мужчину 67 лет ищут в Новосибирске.
В социальной сети ВКонтакте в группе поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» сообщили, что в Новосибирской области в селе Томилово Мошковского района пропал 67-летний Виктор Куценко. Последний раз мужчину видели 2 октября 2024 года.
Приметы: рост 164 сантиметра, нормального телосложения, волосы седые, глаза карие.
Особые приметы: мужчина хромает на одну ногу.
В день исчезновения сибиряк был одет в коричневую куртку, коричневый камуфляжный костюм, черные сапоги и черную шапку.
Если у вас есть информация о местонахождении Виктора Куценко, сообщите об этом по телефону ПСО: 8-800-700-54-52 или наберите 112.
Напомним, что 53-летний мужчина в черной одежде пропал в Новосибирске