Звезда «нулевых» отменил концерт в Доме учёных в новосибирском Академгородке.

Певец Александр Шоуа и группа «Непара» отменили концерт в Новосибирске, который должен был состояться во вторник, 29 октября. Об этом сообщается на сайте Дома учёных, где должна была выступить звезда «нулевых».

В учреждении корреспонденту Сиб.фм сообщили, что не знают причин отмены, а билеты, которые стоили от 2,5 тысяч рублей на концерт, можно вернуть в кассы.

Ранее концерт отменили и в Екатеринбурге. В своих социальных сетях Шоуа никак не прокомментировал отмену выступлений. Дозвониться до организатора корреспонденту Сиб.фм не удалось.

Большой концерт должен был состояться в честь юбилея Александра Шоуа.

«"Полвека" — это песни, неподвластные времени, а также новые синглы с невероятной энергетикой. Это неповторимый, сразу узнаваемый стиль исполнения и только живой звук! Любимые песни солиста Александра Шоуа исполняет в дуэте с талантливой вокалисткой Дарьей Храмовой, которая присоединилась к коллективу в 2020 году. Помимо этого, гостей ждут и новые композиции, которые точно стоит услышать», — говорилось в афише.

Напомним, в Новосибирске прошел концерт ROCK PRIVET. Фоторепортаж.