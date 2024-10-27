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общество

«Хали-Гали» под Green Day и «Сансара» под Coldplay. В Новосибирске прошел концерт ROCK PRIVET. Фоторепортаж

Фото: Денис Винокуров / Сиб.фм

26 октября в Новосибирске в «Подземке» состоялось выступление ROCK PRIVET.

Российский музыкальный проект Rock Privet, известный своими кавер-версиями, продолжает радовать поклонников оригинальными интерпретациями популярных песен различных жанров.

Фото «Хали-Гали» под Green Day и «Сансара» под Coldplay. В Новосибирске прошел концерт ROCK PRIVET. Фоторепортаж 2

Фото «Хали-Гали» под Green Day и «Сансара» под Coldplay. В Новосибирске прошел концерт ROCK PRIVET. Фоторепортаж 3

Фото «Хали-Гали» под Green Day и «Сансара» под Coldplay. В Новосибирске прошел концерт ROCK PRIVET. Фоторепортаж 4

Фото «Хали-Гали» под Green Day и «Сансара» под Coldplay. В Новосибирске прошел концерт ROCK PRIVET. Фоторепортаж 5

Фото «Хали-Гали» под Green Day и «Сансара» под Coldplay. В Новосибирске прошел концерт ROCK PRIVET. Фоторепортаж 6

Проект объединяет любимые хиты на русском языке с рок-стилистикой, создавая уникальное музыкальное звучание.

Фото «Хали-Гали» под Green Day и «Сансара» под Coldplay. В Новосибирске прошел концерт ROCK PRIVET. Фоторепортаж 7

Фото «Хали-Гали» под Green Day и «Сансара» под Coldplay. В Новосибирске прошел концерт ROCK PRIVET. Фоторепортаж 8

Фото «Хали-Гали» под Green Day и «Сансара» под Coldplay. В Новосибирске прошел концерт ROCK PRIVET. Фоторепортаж 9

Фото «Хали-Гали» под Green Day и «Сансара» под Coldplay. В Новосибирске прошел концерт ROCK PRIVET. Фоторепортаж 10

Фото «Хали-Гали» под Green Day и «Сансара» под Coldplay. В Новосибирске прошел концерт ROCK PRIVET. Фоторепортаж 11

Например, они исполнили хит группы «Леприконсы» «Хали-Гали Паратрупер», но под музыку Green Day. Также они перепели песню «Сансара» исполнителя Басты, но уже под Coldplay.

Фото «Хали-Гали» под Green Day и «Сансара» под Coldplay. В Новосибирске прошел концерт ROCK PRIVET. Фоторепортаж 12

Фото «Хали-Гали» под Green Day и «Сансара» под Coldplay. В Новосибирске прошел концерт ROCK PRIVET. Фоторепортаж 13

Фото «Хали-Гали» под Green Day и «Сансара» под Coldplay. В Новосибирске прошел концерт ROCK PRIVET. Фоторепортаж 14

Фото «Хали-Гали» под Green Day и «Сансара» под Coldplay. В Новосибирске прошел концерт ROCK PRIVET. Фоторепортаж 15

Фото «Хали-Гали» под Green Day и «Сансара» под Coldplay. В Новосибирске прошел концерт ROCK PRIVET. Фоторепортаж 16

На мероприятие в Новосибирске пришло около тысячи человек, которые решили провести вечер не дома, а на концерте.

Фото «Хали-Гали» под Green Day и «Сансара» под Coldplay. В Новосибирске прошел концерт ROCK PRIVET. Фоторепортаж 17

Фото «Хали-Гали» под Green Day и «Сансара» под Coldplay. В Новосибирске прошел концерт ROCK PRIVET. Фоторепортаж 18

Фото «Хали-Гали» под Green Day и «Сансара» под Coldplay. В Новосибирске прошел концерт ROCK PRIVET. Фоторепортаж 19

Фото «Хали-Гали» под Green Day и «Сансара» под Coldplay. В Новосибирске прошел концерт ROCK PRIVET. Фоторепортаж 20

Напомним, 26 октября в «Сибирь-Арене» прошел турнир лиги Hardcore Fighting Championship. Сиб.фм публиковал фотоотчет с мероприятия.

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Нина Раневская
Журналист

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