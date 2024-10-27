«Хали-Гали» под Green Day и «Сансара» под Coldplay. В Новосибирске прошел концерт ROCK PRIVET. Фоторепортаж

26 октября в Новосибирске в «Подземке» состоялось выступление ROCK PRIVET.

Российский музыкальный проект Rock Privet, известный своими кавер-версиями, продолжает радовать поклонников оригинальными интерпретациями популярных песен различных жанров.

Проект объединяет любимые хиты на русском языке с рок-стилистикой, создавая уникальное музыкальное звучание.

Например, они исполнили хит группы «Леприконсы» «Хали-Гали Паратрупер», но под музыку Green Day. Также они перепели песню «Сансара» исполнителя Басты, но уже под Coldplay.

На мероприятие в Новосибирске пришло около тысячи человек, которые решили провести вечер не дома, а на концерте.

Напомним, 26 октября в «Сибирь-Арене» прошел турнир лиги Hardcore Fighting Championship. Сиб.фм публиковал фотоотчет с мероприятия.