Киборг на ринге и голос Пелагеи. «Сибирь-Арена» собрала рекордное число зрителей на боях Hardcore FC – 75 фото

В Новосибирске состоялось спортивное мероприятие лиги Hardcore Fighting Championship.

В эти выходные столицу Сибири посетили бойцы лиги Hardcore Fighting Championship. Известно, что он стартовал еще в 2020 году и за четыре года набрал большую популярность. Hardcore FC объединяет кулачные бои, ММА и бокс.

Так, 25 октября, состоялся медиа-день в новосибирской «Сибирь-Арене», где спортсмены общались с фанатами, раздавали автографы, фотографировались и проводили взвешивание перед субботним поединком. Среди пришедших были и дети, для которых организаторы устроили дружеские спарринги и подарили билеты на предстоящий турнир.

Ради такого легендарного события поклонники приехали почти со всего Сибирского федерального округа и даже с Республики Казахстан.

На второй день, в субботу, 26 октября, прошел долгожданный турнир, во время которого зрители наблюдали за восемь поединков, включая выступления бойцов из Новосибирска Виктора Замашного и Вячеслава Лысенко.

Также приглашенным гостем турнира стала новосибирская певица Пелагея.