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спорт

Киборг на ринге и голос Пелагеи. «Сибирь-Арена» собрала рекордное число зрителей на боях Hardcore FC – 75 фото

Фото: Сиб.фм / Юрий Бабичев

В Новосибирске состоялось спортивное мероприятие лиги Hardcore Fighting Championship.

В эти выходные столицу Сибири посетили бойцы лиги Hardcore Fighting Championship. Известно, что он стартовал еще в 2020 году и за четыре года набрал большую популярность. Hardcore FC объединяет кулачные бои, ММА и бокс.

Так, 25 октября, состоялся медиа-день в новосибирской «Сибирь-Арене», где спортсмены общались с фанатами, раздавали автографы, фотографировались и проводили взвешивание перед субботним поединком. Среди пришедших были и дети, для которых организаторы устроили дружеские спарринги и подарили билеты на предстоящий турнир.

Ради такого легендарного события поклонники приехали почти со всего Сибирского федерального округа и даже с Республики Казахстан.

На второй день, в субботу, 26 октября, прошел долгожданный турнир, во время которого зрители наблюдали за восемь поединков, включая выступления бойцов из Новосибирска Виктора Замашного и Вячеслава Лысенко.

Также приглашенным гостем турнира стала новосибирская певица Пелагея.

Фото Киборг на ринге и голос Пелагеи. «Сибирь-Арена» собрала рекордное число зрителей на боях Hardcore FC – 75 фото 2

Фото Киборг на ринге и голос Пелагеи. «Сибирь-Арена» собрала рекордное число зрителей на боях Hardcore FC – 75 фото 3

Фото Киборг на ринге и голос Пелагеи. «Сибирь-Арена» собрала рекордное число зрителей на боях Hardcore FC – 75 фото 4

Фото Киборг на ринге и голос Пелагеи. «Сибирь-Арена» собрала рекордное число зрителей на боях Hardcore FC – 75 фото 5

Фото Киборг на ринге и голос Пелагеи. «Сибирь-Арена» собрала рекордное число зрителей на боях Hardcore FC – 75 фото 6

Фото Киборг на ринге и голос Пелагеи. «Сибирь-Арена» собрала рекордное число зрителей на боях Hardcore FC – 75 фото 7

Фото Киборг на ринге и голос Пелагеи. «Сибирь-Арена» собрала рекордное число зрителей на боях Hardcore FC – 75 фото 8

Фото Киборг на ринге и голос Пелагеи. «Сибирь-Арена» собрала рекордное число зрителей на боях Hardcore FC – 75 фото 9

Фото Киборг на ринге и голос Пелагеи. «Сибирь-Арена» собрала рекордное число зрителей на боях Hardcore FC – 75 фото 10

Фото Киборг на ринге и голос Пелагеи. «Сибирь-Арена» собрала рекордное число зрителей на боях Hardcore FC – 75 фото 11

Фото Киборг на ринге и голос Пелагеи. «Сибирь-Арена» собрала рекордное число зрителей на боях Hardcore FC – 75 фото 12

Фото Киборг на ринге и голос Пелагеи. «Сибирь-Арена» собрала рекордное число зрителей на боях Hardcore FC – 75 фото 13

Фото Киборг на ринге и голос Пелагеи. «Сибирь-Арена» собрала рекордное число зрителей на боях Hardcore FC – 75 фото 14

Фото Киборг на ринге и голос Пелагеи. «Сибирь-Арена» собрала рекордное число зрителей на боях Hardcore FC – 75 фото 15

Фото Киборг на ринге и голос Пелагеи. «Сибирь-Арена» собрала рекордное число зрителей на боях Hardcore FC – 75 фото 16

Фото Киборг на ринге и голос Пелагеи. «Сибирь-Арена» собрала рекордное число зрителей на боях Hardcore FC – 75 фото 17

Фото Киборг на ринге и голос Пелагеи. «Сибирь-Арена» собрала рекордное число зрителей на боях Hardcore FC – 75 фото 18

Фото Киборг на ринге и голос Пелагеи. «Сибирь-Арена» собрала рекордное число зрителей на боях Hardcore FC – 75 фото 19

Фото Киборг на ринге и голос Пелагеи. «Сибирь-Арена» собрала рекордное число зрителей на боях Hardcore FC – 75 фото 20

Фото Киборг на ринге и голос Пелагеи. «Сибирь-Арена» собрала рекордное число зрителей на боях Hardcore FC – 75 фото 21

Фото Киборг на ринге и голос Пелагеи. «Сибирь-Арена» собрала рекордное число зрителей на боях Hardcore FC – 75 фото 22

Фото Киборг на ринге и голос Пелагеи. «Сибирь-Арена» собрала рекордное число зрителей на боях Hardcore FC – 75 фото 23

Фото Киборг на ринге и голос Пелагеи. «Сибирь-Арена» собрала рекордное число зрителей на боях Hardcore FC – 75 фото 24

Фото Киборг на ринге и голос Пелагеи. «Сибирь-Арена» собрала рекордное число зрителей на боях Hardcore FC – 75 фото 25

Фото Киборг на ринге и голос Пелагеи. «Сибирь-Арена» собрала рекордное число зрителей на боях Hardcore FC – 75 фото 26

Фото Киборг на ринге и голос Пелагеи. «Сибирь-Арена» собрала рекордное число зрителей на боях Hardcore FC – 75 фото 27

Фото Киборг на ринге и голос Пелагеи. «Сибирь-Арена» собрала рекордное число зрителей на боях Hardcore FC – 75 фото 28

Фото Киборг на ринге и голос Пелагеи. «Сибирь-Арена» собрала рекордное число зрителей на боях Hardcore FC – 75 фото 29

Фото Киборг на ринге и голос Пелагеи. «Сибирь-Арена» собрала рекордное число зрителей на боях Hardcore FC – 75 фото 30

Фото Киборг на ринге и голос Пелагеи. «Сибирь-Арена» собрала рекордное число зрителей на боях Hardcore FC – 75 фото 31

Фото Киборг на ринге и голос Пелагеи. «Сибирь-Арена» собрала рекордное число зрителей на боях Hardcore FC – 75 фото 32

Фото Киборг на ринге и голос Пелагеи. «Сибирь-Арена» собрала рекордное число зрителей на боях Hardcore FC – 75 фото 33 Фото Киборг на ринге и голос Пелагеи. «Сибирь-Арена» собрала рекордное число зрителей на боях Hardcore FC – 75 фото 34

Фото Киборг на ринге и голос Пелагеи. «Сибирь-Арена» собрала рекордное число зрителей на боях Hardcore FC – 75 фото 35

Фото Киборг на ринге и голос Пелагеи. «Сибирь-Арена» собрала рекордное число зрителей на боях Hardcore FC – 75 фото 36

Фото Киборг на ринге и голос Пелагеи. «Сибирь-Арена» собрала рекордное число зрителей на боях Hardcore FC – 75 фото 37

Фото Киборг на ринге и голос Пелагеи. «Сибирь-Арена» собрала рекордное число зрителей на боях Hardcore FC – 75 фото 38

Фото Киборг на ринге и голос Пелагеи. «Сибирь-Арена» собрала рекордное число зрителей на боях Hardcore FC – 75 фото 39

Фото Киборг на ринге и голос Пелагеи. «Сибирь-Арена» собрала рекордное число зрителей на боях Hardcore FC – 75 фото 40

Фото Киборг на ринге и голос Пелагеи. «Сибирь-Арена» собрала рекордное число зрителей на боях Hardcore FC – 75 фото 41

Фото Киборг на ринге и голос Пелагеи. «Сибирь-Арена» собрала рекордное число зрителей на боях Hardcore FC – 75 фото 42

Фото Киборг на ринге и голос Пелагеи. «Сибирь-Арена» собрала рекордное число зрителей на боях Hardcore FC – 75 фото 43

Фото Киборг на ринге и голос Пелагеи. «Сибирь-Арена» собрала рекордное число зрителей на боях Hardcore FC – 75 фото 44

Фото Киборг на ринге и голос Пелагеи. «Сибирь-Арена» собрала рекордное число зрителей на боях Hardcore FC – 75 фото 45

Фото Киборг на ринге и голос Пелагеи. «Сибирь-Арена» собрала рекордное число зрителей на боях Hardcore FC – 75 фото 46

Фото Киборг на ринге и голос Пелагеи. «Сибирь-Арена» собрала рекордное число зрителей на боях Hardcore FC – 75 фото 47

Фото Киборг на ринге и голос Пелагеи. «Сибирь-Арена» собрала рекордное число зрителей на боях Hardcore FC – 75 фото 48

Фото Киборг на ринге и голос Пелагеи. «Сибирь-Арена» собрала рекордное число зрителей на боях Hardcore FC – 75 фото 49

Фото Киборг на ринге и голос Пелагеи. «Сибирь-Арена» собрала рекордное число зрителей на боях Hardcore FC – 75 фото 50

Фото Киборг на ринге и голос Пелагеи. «Сибирь-Арена» собрала рекордное число зрителей на боях Hardcore FC – 75 фото 51

Фото Киборг на ринге и голос Пелагеи. «Сибирь-Арена» собрала рекордное число зрителей на боях Hardcore FC – 75 фото 52

Фото Киборг на ринге и голос Пелагеи. «Сибирь-Арена» собрала рекордное число зрителей на боях Hardcore FC – 75 фото 53

Фото Киборг на ринге и голос Пелагеи. «Сибирь-Арена» собрала рекордное число зрителей на боях Hardcore FC – 75 фото 54

Фото Киборг на ринге и голос Пелагеи. «Сибирь-Арена» собрала рекордное число зрителей на боях Hardcore FC – 75 фото 55

Фото Киборг на ринге и голос Пелагеи. «Сибирь-Арена» собрала рекордное число зрителей на боях Hardcore FC – 75 фото 56

Фото Киборг на ринге и голос Пелагеи. «Сибирь-Арена» собрала рекордное число зрителей на боях Hardcore FC – 75 фото 57

Фото Киборг на ринге и голос Пелагеи. «Сибирь-Арена» собрала рекордное число зрителей на боях Hardcore FC – 75 фото 58

Фото Киборг на ринге и голос Пелагеи. «Сибирь-Арена» собрала рекордное число зрителей на боях Hardcore FC – 75 фото 59

Фото Киборг на ринге и голос Пелагеи. «Сибирь-Арена» собрала рекордное число зрителей на боях Hardcore FC – 75 фото 60

Фото Киборг на ринге и голос Пелагеи. «Сибирь-Арена» собрала рекордное число зрителей на боях Hardcore FC – 75 фото 61

Фото Киборг на ринге и голос Пелагеи. «Сибирь-Арена» собрала рекордное число зрителей на боях Hardcore FC – 75 фото 62

Фото Киборг на ринге и голос Пелагеи. «Сибирь-Арена» собрала рекордное число зрителей на боях Hardcore FC – 75 фото 63

Фото Киборг на ринге и голос Пелагеи. «Сибирь-Арена» собрала рекордное число зрителей на боях Hardcore FC – 75 фото 64

Фото Киборг на ринге и голос Пелагеи. «Сибирь-Арена» собрала рекордное число зрителей на боях Hardcore FC – 75 фото 65

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Валерия Митрохина
Журналист

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