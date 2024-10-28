Бойцы из Новосибирска приютили котенка

Новосибирские бойцы обзавелись маленьким котенком.

В социальной сети ВКонтакте в группе “Народный Фронт | Новосибирская область” опубликовали милый пост. Бойцы из Новосибирска в ходе штурма вражеских позиций нашли в Константиновке котенка с черной шерстью и приняли решение забрать его к себе.

“Этого малыша недавно приютили парни из подшефного Народному фронту подразделения разведки”, — уточнили в соцсети.

Бойцы уже дали малышу имя — Мавик. Теперь маленький друг будет сопровождать и поддерживать их во время боевых действий.

“Постепенно осваивается и привыкает к новым заботливым хозяевам. Удачи тебе, Мавик! Ты попал в хорошие надёжные руки, уж мы-то точно знаем!”, — написали в посте.

Напомним, что бойцы из Новосибирска пригрели в зоне СВО маленького щенка