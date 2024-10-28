«Ему хотели ампутировать ногу». В Новосибирске родные жертвы ДТП не могут добиться ареста обвиняемого из-за состояния здоровья

Судебное заседание перенесли на 30 октября.

3 марта 2024 года произошло ДТП с участием автомобиля «Лада». 45-летний водитель Ян Миненко на высокой скорости врезался в стоящий автомобиль Kia Sportage 39-летнего Александра Архипова. В момент аварии он находился рядом с машиной и менял колесо.



В результате этого происшествия Александра зажало между двумя автомобилями. И его, и водителя «Лады» госпитализировали. К утру Александр скончался после операции.



Ранее в разговоре с корреспондентом Сиб.фм подруга погибшего Ольга Букасева рассказала, что обвиняемый в аварии был за рулем автомобиля без государственных номеров. Свидетели утверждают, что Миненко находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.



В результате происшествия обвиняемый также пострадал и находился в больнице, где прошло первое судебное заседание.



По словам Ольги, после прохождения лечения обвиняемого отправили в СИЗО, а в июле отпустили под подписку о невыезде. Как утверждает женщина, такое решение было принято на основании предоставленных справок о состоянии его здоровья.



Сейчас, по словам собеседницы, судебное заседание в очередной раз было перенесено на 30 октября. Причиной этого стало то, что судья запросила документы, подтверждающие наличие наркотиков в крови у обвиняемого, объяснила женщина. По ее данным, Миненко по-прежнему находится под подпиской о невыезде.

«У него ВИЧ точно есть, гепатит и был еще туберкулез — его вроде как вылечил. Ну и на сегодняшний день нога после аварии. Она у него гниет и не заживает. Был вопрос про ампутацию, но вроде как не стали этого делать», — поделилась сибирячка.

Она объяснила, что уже сама сомневается в справедливом, по ее мнению, наказании для обвиняемого.



Подробнее об этом деле можно прочитать в материале Сиб.фм.