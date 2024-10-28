82.99% -1.1
82.99% -1.1
сегодня
28 октября, 18:22
пробки
6/10
погода
+4.7°C
курсы валют
usd 96.66 | eur 104.8
82.99% -1.1
сегодня
28 октября, 18:22
пробки
6/10
погода
+4.7°C
курсы валют
usd 96.66 | eur 104.8
сегодня 16:20
общество

Группа «Непара» не приедет в Новосибирск с концертом

Фото: Официальная группа певца ВКонтакте «Александр Шоуа»

Александр Шоуа, участник группы «Непара», отменил свой концерт в Новосибирске.

Выступление должно было пройти 29 октября в Доме ученых и было приурочено к юбилею артиста. В администрации Дома ученых сообщили, что причина отмены концерта неизвестна.

Билеты, стоимость которых начиналась от 2,5 тысяч рублей, можно будет вернуть в кассах. В афише концерта было указано, что программа «Полвека» включает как известные хиты, так и новые композиции, отличающиеся живым звучанием и характерным стилем исполнения.

Напомним, что 26 октября в Новосибирске прошел концерт Алексея Глызина, популярного певца 80-х и 90-х годов.

ОЦЕНИТЬ статью
1
Подпишитесь на нас в Telegram

Игорь Кириченко
Журналист

Читайте в