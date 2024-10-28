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общество
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IQ Aparts возвращает НДС с покупки недвижимости

Фото предоставлено заказчиком

Оптимизация налогов – важнейший инструмент успешного бизнеса. Ключевую роль при этом играет НДС – самый собираемый налог в нашей стране.

Апарт-отель IQ Aparts на Кирова предоставляет возможность вернуть НДС с покупки недвижимости для бизнеса.

Такое предложение для юридических лиц от застройщиков Новосибирска – явление нечастое. Компания «Камея» строит объекты на собственные средства, поэтому может предоставить эту возможность.

Комплекс сдан в апреле 2024 года и успешно функционирует. Во всех юнитах выполнен дизайнерский ремонт. А значит, получать доход от аренды можно сразу.

Разнообразие планировок — от небольших студий до 3-комнатных апартаментов — позволит выбрать подходящий вариант под любые потребности бизнеса. В IQ Aparts можно организовать дополнительный офис для компании, сдавать помещение в аренду, использовать апартаменты для проживания сотрудников в командировке и других нужд.

Фото IQ Aparts возвращает НДС с покупки недвижимости 2

В апарт-отеле работает федеральная управляющая компания, которая возьмет на себя все хозяйственные вопросы от мелкого ремонта до заселения гостей. Компания сама занимается поиском арендаторов среди физических и юридических лиц – своих партнеров и корпоративных клиентов. При необходимости УК производит оснащение юнитов мебелью, техникой и предметами интерьера.

Для удобства гостей в апарт-отеле предусмотрен наземный и двухуровневый подземный паркинг с доступом из лифта.

Уютные лобби с панорамным остеклением, запах свежесваренного кофе, высокоскоростные лифты, приватный доступ на этаж по чип-карте и другие продуманные детали создают комфортную атмосферу отельного отдыха, которая привлекает гостей IQ Aparts возвращаться сюда снова.

Фото IQ Aparts возвращает НДС с покупки недвижимости 3

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Галина Дидан
Журналист

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