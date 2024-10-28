Комбат «Веги» из Новосибирска Панферов снова уйдет на СВО

Командир батальона «Вега» Андрей Панферов в разговоре с корреспондентом Сиб.фм сообщил, что планирует вернуться в зону СВО.

«Сейчас там определенные вещи необходимо будет решить. Я считаю, что мое место там. По срокам не могу сказать, но это мое убеждение. Поэтому думаю, что в скором времени все состоится. Просто есть определенный момент, который сейчас надо каким-то образом решить», — объяснил он.

После того как все вопросы разрешатся, говорит Панферов, он уйдет на фронт.

Собеседник поделился, что хочет соответствовать тем людям, которые сейчас на фронте и сражаются за Родину, поэтому собирается отправиться в зону СВО.

Напомним, что Панферов рассказал о том, что сейчас происходит в зоне СВО, в эксклюзивном интервью Сиб.фм.