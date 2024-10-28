На 20% в Новосибирской области увеличились случаи инсульта

Количество инсультов у трудоспособных жителей Новосибирской области за последние три года увеличилось почти на 20%. Об этом сообщила главный невролог регионального Минздрава Елена Танеева на пресс-конференции в ТАСС.

По словам Танеевой, рост заболеваемости инсультом связан с изменением экологических условий и образом жизни. Наибольший риск инсульта наблюдается у пациентов старше 60 лет, которые чаще страдают от сопутствующих хронических заболеваний.

Несмотря на то что около трети случаев инсульта заканчиваются летальным исходом, этот показатель постепенно снижается. В 2021 году на 100 тыс. населения было зарегистрировано 763 летальных случая, в 2023 году — 658.

При этом инсульт не приводит к потере трудоспособности лишь у 8% пациентов. В Новосибирской области помощь пациентам с инсультами оказывается в девяти региональных и девяти первичных сосудистых отделениях.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске и области за неделю потушили 99 пожаров.